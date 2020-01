Museumsdirektør svarer på kritik: Brandts er ikke et tegneseriemuseum

Ud af de seneste 54 udstillinger på Kunstmuseum Brandts har fire handlet om animationsfilm eller tegneserier.

Derfor mener museets midlertidige direktør, at Politikens kunstanmelder og en lokal kunstkritiker skyder ved siden af, når de beskylder museet for at være et tegneseriemuseum, som er ved at miste sin kunsteriske identitet.

- Det med at sige, at vi er et tegneseriemuseum, synes jeg ikke er korrekt, siger Ellen Drost, midlertidig direktør for Kunstmuseum Brandts.

Hun forklarer, at ambitionen med udstillinger om Disney eller Pixar er at vise den lange kreative proces, der ligger bag moderne animationsfilm. Dét er noget, der har bred appel, og knap 2.000 personer besøgte museet til åbningen af Pixar-udstillingen torsdag.

- Det viser, at der er et stort publikum, der har veneration for lige netop Pixars animationsfilm. Dét synes jeg også, et kunstmuseum skal. Vi skal også kunne tiltrække de folk, som kom i går, siger Ellen Drost.

Kritik af integritet

Politikens kunstanmelder Mathias Kryger kritiserede i avisen Brandts for at være ved at miste sit kunstneriske etos. Til TV 2/Fyn forklarer han, at især de forproducerede udstillinger med mediehus i stedet for museum som afsender udgør problemet.

- Det er måske bare det, jeg synes, er lidt kedeligt ved de her udstillinger. Det er, at det fuldstændig er underholdningsmaskiner uden kritisk afstand, siger han.

Men den midlertidige direktør står inde for udstillingen om Pixar.

- Det er en fantastisk proces, kunstnerisk proces, farvemæssig proces, man har været igennem for at lave Pixar, siger Ellen Drost.

Nok er hun uenig i den kritik, der er blevet rejst, men debatten om kunsten sætter hun pris på:

- Jeg synes, at det er meget, meget værdifuldt, at man begynder at diskutere kunst.

Kunst i fem etager

Brandts er i besiddelse af en stor mængde kunst, som blandt andet indeholder samlinger af fotokunst og malerier.

Vi skal vise andet kunst, som er oppe i tiden. Det kan vi sagtens gøre ved siden af de her tegneserieudstillinger, der har været igennem en årrække Ellen Drost

Det er blandt andet det, museet vil fokusere mere på i den kommende tid.

- Nu går vi ind i en ny periode, hvor vores fokus nok i større omfang vil vende sig mod vores permanente samlinger, siger Ellen Drost.

For der er ingen tvivl om, at man også skal lave det mere smalle og moderne. Det ligger i Brandts DNA, forklarer Ellen Drost.

- Vi skal vise andet kunst, som er oppe i tiden. Det kan vi sagtens gøre ved siden af de her tegneserieudstillinger, der har været igennem en årrække, siger hun.

