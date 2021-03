Museumsdirektør takker af: - Jeg siger ikke farvel, jeg giver det videre

Mange planer og store armbevægelser. Sådan er der nok mange, der kender museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen.

Men nu er det tid til at gå nye veje.

- Jeg har nået en alder nu, hvor det passer godt at takke af. Næste gang hedder det 70 år. Det synes jeg bliver for meget, siger Torben Grøngaard Jeppesen og tilføjer:

Jeg er historiker og det vil sige, at jeg egentlig normalt kigger tilbage. Men i min tilværelse, så ser jeg fremad. Jeg ser altid fremad mod muligheder og spændende oplevelser Torben Grøngaard Jeppesen, museumsdirektør, Odense Bys Museer

- Jeg har det godt med beslutningen.

Lørdag møder TV 2 Fyn Torben Grøngaard Jeppesen i Odense til en snak om årene som museumsdirektør, og om hvad fremtiden skal bringe.

Et langt liv på Odense Bys Museer

Første stop er på Møntestræde, hvor Møntergården, der blev sat i stand under Torben Grøngaard Jeppesens ledelse, ligger.

- Jeg er stolt. Dét er arkitektur, fortæller Torben Grøngaard Jeppesen og uddyber:

Torben Grøngaard Jeppesen glæder sig til nye oplevelser, selvom han har været rigtig glad for at være museumsdirektør. Foto: Anders Høgh

- Det er altid mig der har fået visionerne. Altså, jeg stod her på Møntergården og sagde, at det er her vores hovedcenter skal være. Og det er også mig, der skaffer pengene. Men jeg er jo en del af et større system. Odense Byes Museer har mange ansigter, fastslår han.

Et andet projekt Torben Grøngaard Jeppesen er særlig stolt af, er det nye H.C. Andersens hus, der bliver opført i den gamle Lotzes Have i Odense midtby, ikke langt fra Møntergården.

Og museets byggeprocess får museumsdirektøren lov til at se fra toppen af Odense.

- Vi mangler trækonstruktionerne og de sunkne have med alle træerne, og vi mangler hækkende. Men det bliver vildt, smiler Torben Grøngaard Jeppesen.

Tid til fordybelse

Jeg siger ikke farvel. Jeg giver det videre til de næste Torben Grøngaard Jeppesen, museumsdirektør, Odense Bys Museer

Selvom Torben Grøngaard Jeppesen kommer til at savne det kollegiale samvær, så er vemodigheden ikke overskyggende.

- Jeg siger ikke farvel. Jeg giver det videre til de næste, fortæller han og fortsætter:

Torben Grøngaard Jeppesen har blandt andet været med til at arbejde på det nye H.C. Andersens hus. Foto: Anders Høgh

- Jeg er historiker og det vil sige, at jeg egentlig normalt kigger tilbage. Men i min tilværelse, så ser jeg fremad. Jeg ser altid fremad mod muligheder og spændende oplevelser, siger han.

Den nye tilværelse som pensionist skal blandt andet bruges på fordybelse.

- Jeg har allerede projekterne klar. Jeg skal også bruge mere tid i mit sommerhus i Nordjylland ved havet, og have mere tid med mine børnebørn, lyder det fra en optimistisk Torben Grøngaard Jeppesen.

Men Selvom Torben Grøngaard Jeppesen vil bruge mere tid i Nordjylland, kan man ikke fjerne Odense helt fra ham.

- For adskillige år siden snakkede jeg med en pensionsrådgiver om min fremtid. Og så sagde jeg, at når jeg går på pension, så vil jeg bo i en by, der er i fremdrift. Og da han spurgte, hvor jeg skulle bo henne, så svarede jeg Odense. For nu går det fremad. Det er en spændende by at følge, smiler den nu snart pensionerede museumsdirektør med udsigten over sin by foran sig.

