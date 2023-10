Musikanmelderne er enige: Derfor er Bruce Springsteen oplagt til Odense

- Han er et af de helt store navne inden for rockmusikken og har altid haft noget på hjerte. Derfor er det kæmpestort, at han kommer til Odense.

Sådan lyder det fra journalist og skribent for musikmagasinet GAFFA Espen Strunk om Bruce Springsteens besøg til sommer.

Den amerikanske superstjerne spiller på Dyrskuepladsen i Odense 9. juli foran mindst 50.000 tilskuere. Det vil gøre koncerten til den største, der nogensinde er afholdt i byen.

Og nyheden om besøget er noget ganske særligt - det mener musikeksperterne, TV 2 Fyn har talt med tirsdag.

- Det er virkelig godt, at Bruce Springsteen kommer til Odense. Det er imponerende, at en mand i den alder er i samme form, som han stort set altid har været. Jeg vil blive overrasket, hvis ikke koncerten bliver udsolgt absurd hurtigt, siger Martin Gronemann fra Soundvenue.

- Han er et ikon, og det er kæmpestort, at han kommer til Fyn. Han er et af de største internationale navne, og da man begyndte at tale om Dyrskuepladsen med potentiel plads til 70.000, tænkte jeg, at han ville være oplagt, siger Simon Staun, der er musikredaktør på Fyens Stiftstidende.

Hvorfor Bruce Springsteen?

Politikerne fra Odense Kommune fortalte i sommer, at de vil gøre det muligt fremover at holde koncerter for op til 70.000 gæster på Dyrskuepladsen. Men hvorfor er Bruce Springsteen et oplagt navn?

- Han er en af de relativt få kunstnere, som har formået at være en samlende figur, der også har kunnet adressere nogle mere alvorlige emner. Han favner bredt og insisterer på fællesskab, håb og fest, siger Espen Strunk fra GAFFA.

Den udlægning køber Simon Staun:

- Han favner flere generationer, og han tiltrækker mange udenlandske gæster, og fordi han har mange virkelig dedikerede fans, tror jeg, at Bruce Springsteen kan gøre det samme for Odense, som Rammstein gjorde: Fansene vil komme til Odense, og det kan påvirke hoteller, restauranter, museer osv. Det sætter et stort aftryk på byen, siger han.