Musiker fik homofobiske tilråb under skolekoncert i Odense

Da musiker Freja Kirk i sidste uge spillede tre koncerter for seks udskolingsklasser i Odense, var der flere af eleverne, der råbte homofobiske skældsord og kastede homofobiske håndtegn efter hende.

Det skriver TV 2, der har været i kontakt med både Freja Kirk og folkeskolelærer Pernille Svendsen, der var til stede under koncerterne.

Ifølge hende kaldte nogle af eleverne Freja Kirk for ”freak” og ”faggot”.

Freja Kirk fortæller, at hun ikke selv hørte, hvad der blev råbt, men hun siger til TV 2, at hun kunne fornemme, at hun ikke var velkommen, og at der var en fordomsfuld stemning.

Episoden har fået det socialdemokratiske byrådsmedlem i Odense Byråd, Mads Thomsen, til at skrive et opslag på Facebook, hvor han i fællesskab med Pernille Svendsen giver Freja Kirk og de elever, der overværede de "diskriminerende tilsvininger", en uforbeholden undskyldning.