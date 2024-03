Musikfælden klappede: Guitarerne blev Stens skæbne

Døren åbnes med et metallisk "kling" fra klokken, der er skruet fast i dørkarmen. Dagens første kunde træder ind i Rhythm & Blues, en lille forretning fyldt med guitarer og lp-plader i det centrale Odense.

Her, kun et par minutters gang fra gågaden, er der hjælp at hente, når lyden er blevet skinger.

- Jeg skal have lavet et skrue og nye strenge på, siger kunden, der øjeblikke forinden har pakket en slidt, for at sige det pænt, guitar ud af hylsteret og lagt instrumentet på disken.

- Nå, skrue og strenge. Ja ja, det ser jeg på, svarer Sten Arlund Mogensen, indehaver af Rhythm & Blues og manden, der i baglokalet giver nyt liv til instrumenter, som den der netop er kommet til reparation.

Måtte eje guitar til 78.000 kroner

Noget han har gjort siden 1988.

- Jamen det har altid været spændende. Og er det stadigvæk. Det er jo ikke et fysisk hårdt job, så jeg regner da med at fortsætte et stykke tid endnu, håber den 75-årige forretningsmand, som egentlig ikke er så begejstret for den titel.

- Jeg er ikke den store forretningsmand. Men jeg kan lide at sælge og reparere guitarer.

Næsten som om det er kodeordet, der sætter noget ekstra i gang i ham, rejser han sig og griber fat i en guitar til 78.000 kroner. En jazz-guitar med stor lyd fra den hule krop.

- Den måtte jeg bare eje. Nu vil jeg gerne sælge den, men det er jo lige sin sag at finde en ejer til den, indrømmer indehaveren af en af de sidste forretninger, der sælger instrumenter i Odense.

- En gang var vi mange, men sådan er det ikke længere. Men jeg bliver da ved, så længe det er sjovt, slår Sten Arlund Mogensen fast.