Musikmagasin dropper Odense som værtsby for prisfest

Odense og Odeon skal ikke udgøre rammerne for musikbegivenheden Gaffa-Prisen næste år.

Det skriver fyens.dk.

Den beslutning handler dels om økonomisk støtte, dels om forholdene på Odeon.

- Odense Kommunes tilskud til prisfesten har været en væsentlig årsag til, at det gav mening at afholde prisfesten i Odeon. Gaffa-Prisen er et privat arrangement, som er nødt til at løbe rundt, hvis det skal fortsætte. I og med, at vi ikke fik samme støtte fra Odense Kommune i 2020, var vi nødt til at se os rundt efter andre samarbejdspartnere, som kunne være med til at bære den økonomiske risiko. Det har vi fundet i Aarhus, hvor Musikhuset er en bedre partner, end vi har haft i Odeon. Vi har følt, at Odeon i højere grad var et konferencecenter end et kulturhus, siger magasinets redaktør, Robert Borges, til fyens.dk.

Det sker efter tre år med Gaffa-Prisen i Odeon, som på trods af gode fysiske rammer, ifølge redaktøren ikke giver optimale betingelser for en kulturbegivenhed som Gaffa-prisen.

- Det er måden, det bliver drevet på, der undrer mig. Det virker som om, at man ikke driver Odeon for kunstens skyld, og derfor bliver det svært at skabe det pulserende kunstneriske palads midt i Odense, man havde tænkt sig, siger Robert Borges.

