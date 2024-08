Myriade af uheld skaber kaotiske tilstande på E20

En punkteret lastbil i nødsporet på E20 Fynske Motorvej har afstedkommet ikke mindre end tre følgeuheld.

Det skriver Fyns Politi på X, og vagtchef Henrik Strauss uddyber overfor TV 2 Fyn.

- Det bunder i, at folk kører for hurtigt og holder for lidt afstand, siger han og tilføjer, at der er en reel risiko for, at vi ser flere uheld på stedet i løbet af tirsdag eftermiddag.

Miseren udspiller sig mellem afkørsel 51 Odense S og afkørsel 52 Odense SV, lyder det.

- Lige nu holder der to punkterede lastbiler og en punkteret hollandsk bil i nødsporet, siger vagtchefen.

Den forreste lastbil holdte sådan, at den stak ud på kørebanen, hvorpå den blev påkørt af den næste lastbil, der punkterede ved påkørslen, oplyser Henrik Strauss.

Fyns Politi arbejder på stedet, ligesom redning gør det.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med trafikuheldene.

Der er lige nu cirka fem kilometer kø, og det højre spor af spærret.