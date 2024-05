Mysteriet er løst - derfor males kæmpe storcenter sort

De tyske majoritetsejere bag Rosengårdcentret, ECE, har besluttet at smide over 100 millioner kroner i en omfattende ombygning og opgradering af centrets lilla indgang, og gøre en kommende POWER-butik, der bliver Danmarks største, til et trækplaster. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

De nye lokaler, som elektronik-butikken kommer til at flytte ind i, får en samlet størrelse på 5.500 kvadratmeter og vil fylde hele facaden ved centrets lilla indgang. Og investeringen er også et udtryk for, at man tror på den fysiske handel, lyder det fra Casper Bach Andersen, direktør for ECE Danmark:

- Vi tror fuldt og fast på den vedvarende succes med fysiske markedspladser som en hjørnesten i detaillandskabet. Perspektiverne er store for både centret, Odense og Fyn. Især når vi gerne vil udvikle os sammen med lokalområdet, nationalt og internationalt. Her spiller robotteknologi, kommende supersygehus, vores blomstrende turisme, demografisk vækst og nye boligkvarterer i nærområdet samt vores innovative danske økonomi og virksomheder (fx Novo Nordisk) en vigtig rolle for os.