Mystisk butik i Odense: Bringer magi i sommerferien og varmer op til Magiske Dage

Her bliver der undervist i runer, besværgelser og kreeret alt lige fra origami til drageæg. Dagens aktivitet står på stjernekikkeri, og det er et sandt hit hos de unge deltagere.

- Jeg synes, at det er sjovt at lave stjernekikkert og æg, siger Kapella, der tirsdag formiddag var på besøg i butikken med sin mor og storebror.

Og det giver storbror Asger hende ret i. Han synes også, at det sjoveste har været at lave drageæg.

- Børnene forsvinder jo helt ind i det magiske og har nok også savnet at kunne komme afsted, siger Stine Sevel og henviser til aflysningen af sidste års Magiske Dage.



Forsmag på Magiske Dage

Butikken er nemlig en form for forsmag på Magiske dage, som er en tilbagevendende begivenhed, der finder sted hvert år i efterårsferien. Men sidste år var festivalen aflyst på grund af corona.

- Butikken er en masse sommermagi for børnefamilie, der er på besøg eller bor her i Odense, og som har savnet noget magisk her sidste efterår, hvor vi ikke kunne afholde festivalen, siger Stine Sevel, der også er produktionsafvikler for Magiske Dage Festival.

- Så tænkte vi, at vi gerne ville byde ind med lidt magi, siger hun.