Mystisk fund kostede Liiban sit vigtige job - arbejdsgiver afviser fejl

Efter fundet af noget, som kunne ligne et snifferør i en hjemmeplejebil, mistede 22-årige Liiban Abdulle sit job som hjemmeplejer i Odense Kommune.

Men beviserne var mildest talt mangelfulde, da Fyns Politi aldrig fandt rester af kokain på hverken røret eller i resten af bilen, som den 22-årige senest havde brugt i sit arbejde.

Alligevel blev Liiban Abdulle fyret på gråt papir, da kommunen med billeder af røret på førersædet mente at kunne bevise, at det sammenrullede stykke papir tilhørte den 22-årige hjemmeplejer.

Han havde indtil sin fyring i april bestredet jobbet i over to år, og ifølge et brev fra kollegaer til ledelsen i Odense Kommunes Aftengruppe Nord var Liiban en afholdt og kompetent kollega, som også borgerne holdt meget af.

Men det er ikke kun jobbet, der er på spil. For at opnå statsborgerskab i Danmark skal Liiban også bestride et fast arbejde i tre og et halvt år. Med fyringen rykker drømmen langt ud i horisonten for ham.