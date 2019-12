Myter i Mosen: - Mange ting bliver blæst op i medierne

På TV 2/Fyn har vi i øjeblikket fokus på bydelen Vollsmose i serien "Myter i Mosen". I den forbindelse har en seer bedt os undersøge fordommen om, at der kun bor udlændinge.

Derfor tog vi ud i bydelen, hvor vi mødte den 18-årige gymnasieelev Jasan Farah. Hans forældre er indvandrere, men han er selv født i Danmark. Ifølge ham er fordommen netop en myte.

- Jeg tænker ikke, det passer. Personen, der bor over mig, er dansker. Han er født i Danmark og har danske forældre - en etnisk dansker, siger han til TV 2/Fyn.

Og ser man på statistikkerne, har Jasan Farah ret. Omkring hver tredje beboer i Vollsmose er etnisk dansk, og faktisk er langt flere født i landet.

Over halvdelen er født i Danmark

Der bor 9.200 mennesker i Vollsmose, og til sammen har de 80 nationaliteter. Udover danskere dækker det over folk fra Tyrkiet, Irak og Syrien, som er de ikke-vestlige lande, der kommer flest til fra.

I 2019 var der i hele Vollsmose Sogn næsten en tredjedel med dansk oprindelse - altså personer hvor en eller begge forældre er født i Danmark eller har dansk pas.

Dermed er cirka to tredjedele indvandrere og efterkommere. Det betyder også, at der blandt beboerne i denne gruppe er over 3.000, der faktisk er født i Danmark – de såkaldte efterkommere.

Det er også denne gruppe, som Jasan Farah tilhører med en mor, der er født i Syrien og en far, der er født i Somalia.

Oplever fordomme fra venner

Den 18-årige gymnasieelev har boet i Vollsmose hele sit liv og er rigtig glad for at bo der. Gennem tiden har han dog oplevet mange fordomme om området.

Men det har ofte bundet i, at folk enten aldrig har været i Vollsmose eller har fået et dårligt indtryk på grund af de ting, de læser i medierne, fortæller han.

- Jeg har prøvet at tage nogle venner med, der ikke havde det bedste billede af Vollsmose og bare tænkte, at det er et dårligt sted. Da jeg tog dem med, fandt de ud af, at mange ting bliver blæst op i medierne, siger Jasan Farah.

En speciel barndom

Hvis gymnasieeleven kunne, ville han gerne blive boende i området, fordi det har givet ham en helt speciel barndom.

- Jeg kan godt lide de forskellige nationaliteter og kulturer, og så har jeg mange venner her, som jeg ikke er sikker på, jeg havde fundet et andet sted, siger han.

Jasan Farah tænker også over, hvad kan selv kan gøre for at ændre andres opfattelse af bydelen. Og det er sket flere gange, at han har haft nogen på besøg, som er blevet overrasket over, hvor stille der er i området, fortæller han.

- Det har altid undret mig, at folk ser på Vollsmose som et kriminelt sted. Jeg har aldrig mærket noget til det, siger han.