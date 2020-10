Når kræften lammer hverdagen: - Det betyder alt, at min kone er her

På en stille villavej i Stenløse i det sydlige Odense går 33-årige Anders Sømod Pedersen.

Min kone har taget det tunge læs, så børnene ikke har kunnet mærke, at jeg går igennem et hårdt sygdomsforløb Anders Sømod Pedersen, Odense

Det er der som sådan ikke noget videre usædvanligt i. For i et lille gult parcelhus her på vejen bor han med sin kone og deres to små døtre. Men på denne gåtur har han følgeskab af et kamera og en stor buket blomster.

- Min kone har været der hunderede procent for mig under mit kræftforløb. Hun har taget det tunge læs, så børnene ikke har kunnet mærke, at jeg går gennem et hårdt sygdomsforløb, siger Anders Sømod Pedersen om sin kone gennem snart fire år, Michelle Maria Hustinx-Pedersen.

Når kræften rammer, opløser hverdagens rutiner sig.

Og da Anders Sømod Pedersen ikke længere kunne købe ind, lave aftensmad eller lege med parrets to børn, tog hans kone Michelle over.

KNÆK CANCER MED TV 2 FYN Hele ugen op til Knæk Cancer-showet på TV 2 uddeler vi hver dag en buket til mennesker, der gør en særlig indsats for andre i deres kræftforløb. Følg med her på TV 2 Fyn for at se, hvordan det går, når vi overrasker dem.

- Der var en dag, hvor jeg lige havde fået drop [en del af kemobehandlingen, red.], hvor jeg kom hjem og gik direkte ud og kastede op. Jeg havde det så dårligt, og børnene kom hjem, og de var helt oppe og køre. Og så kom hun bare stille og roligt ind og sagde, at jeg skulle lægge mig og hun ville sørge for aftensmad, og hvis der var noget med mig, skulle jeg bare sige til, fortæller han.

Derfor er han nu på vej ind og overraske sin kone med en stor buket blomster, som tak for den uundværlige støtte hun gav ham under det kræftforløb, der til stadighed udfordrer deres familieliv.

- Jeg plejer at være en ’tough guy’

- Jeg synes selv, jeg plejer at være en ’tough guy’, men det her [tarmkræften, red.] har virkelig bare kørt mig helt ned i jorden, fortæller Anders Sømod Pedersen om det kræftforløb, der begyndte i slutningen af juli i år. Her fik han konstateret tarmkræft i både tyk- og endetarmen.

Det har hjulpet godt med kemobehandling, for min knude er skrumpet, og tallene er rigtigt gode Anders Sømod Pedersen, Odense

- Det startede med at de troede, jeg havde forstoppelse, så troede de at det var blindtarmen, og så endte det med at være kræft. Jeg begyndte mit kemoforløb i starten af august og har været i gang lige indtil slutningen af september. Og nu går jeg så og skal forberede mig på operationen på fredag.

Anders har siden sommer været gennem tre kemoforløb og går nu og forbereder sig på den – forhåbentlig – afsluttende operation på Odense Universitetshospital fredag:

- Det har hjulpet godt med kemobehandling, for min knude er skrumpet, og tallene er rigtigt gode. Jeg er nervøs for operationen, men udover det har jeg det rigtigt godt.

Når familielivet skal fungere på trods

I det lille hus i det sydlige Odense er det en overrasket Michelle Hustinx-Pedersen, der åbner døren. Om benene løber parrets ældste datter på to år og leger.

- Jeg er helt vildt glad. Det har været hårdt, så det er jo dejligt at få at vide, at man har gjort noget godt, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg så det først som en dødsdom. Det vender op og ned på alting, når vi samtidig skal have familielivet til at fungere, selvom Anders ikke er helt ved kræfterne. Men på trods af at han har været syg og dårlig, har han stadig gjort det supergodt og hjulpet mig.