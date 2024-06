Nabo til Tinderbox-pladsen ser frem til liv og festivallarm

Tre dage fuld af fest, farver og høj musik. Det er netop, hvad man kan opleve i Odense disse dage.

Og det kan især høres i kolonihaveområderne omkring Tusindårsskoven, hvor Odense-festivalen Tinderbox afholdes. Tre festlige dage, som Lone Østlund glæder sig til.

I kolonihaven på Rosenbækken i Odense, har Lone Østlund og hendes mand hvert år under Tinderbox inviteret folk hjem til hygge. Deres kolonihave ligger et par hundrede meter fra pladsen, og derfor kommer der også hvert år større menneskemængder forbi, der er i glædeligt festivalhumør.

Godt samarbejde med Tinderbox

Noget, som glæder Lone Østlund.



- Det er fantastisk, at vi kan være vidne til så mange mennesker, der er glade og positive, og som skåler, når de går forbi. Det er så livsbekræftende, siger Lone Østlund.

TV 2 Fyn har tidligere dækket naboernes meninger om megakoncerter, og holdningerne har været delte. Lone Østlund bor også tæt på en stor koncertplads, men hun ser kun positivt på det.

- Jeg valgte at købe kolonihave i denne haveforening, for dengang var der Grøn koncert og andre koncerter tæt på. Jeg synes, det er dejligt, at det giver liv i området, og så er det til glæde for Odense, siger hun.

Lone Østlund sætter også pris på det samarbejde, Haveforeningen Rosenbækken har sammen med Tinderbox. De har sat skraldespande op langs stien, hvor kolonihaverne ligger, og ifølge hende er festivalgæsterne rigtig gode til at bruge dem.

Hun har ikke selv haft trælse oplevelser med dåser og fulde mennesker i hendes have.

- Vi har et godt forhold til vores kontaktperson fra Tinderbox. Hvis vi ringer til ham, så løser han det, siger Lone Østlund.

Hun købte sammen med sin mand kolonihaven tilbage i 2007, altså inden festivalens start i 2015. For dem har det være glædeligt, at Tinderbox afholdes tæt på deres kolonihavehus.

- Vi kan gå hjem, når vi trænger til en pause. Vi har besøg af venner, som også drager nytte af vores kolonihave tæt på Tinderbox. Det er dejligt, siger Lone Østlund.

Hun forstår dog også de personer, der synes, det kan være træls med larmen og fulde mennesker under Tinderbox, men ifølge Lone Østlund informerer Haveforeningen Rosenbækken nye købere om, at der afholdes større arrangementer tæt på.