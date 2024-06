Nabo undrede sig over fluer i vinduet: - Det er skrækkeligt at vide

Det var dog mest om sommeren, at han talte med brødrene, når han så dem i haven.

Han tilføjer, at der var tændt lys indenfor. Det var blandt andet derfor, at han ikke anede uråd. Han tilføjer, at han altid plejer at kigge ind, når han kørte forbi på vejen for at se, alt så rigtigt ud.

En voldsom oplevelse

Helle Petersen bor også på vejen skråt overfor brødrene. Hun kendte ikke brødrene så godt, men det var alligevel en voldsom oplevelse for hende ikke mindst fordi, at der også var et stort politiopbud fredag og vejen i den forbindelse var spærret af.

- Jeg kan da godt tænke bagefter, om jeg burde have reageret, men de var jo ikke nogle, som kom så meget ud, så der var ikke noget unormalt i, at vi ikke så dem, men det det frygteligt, siger hun.



Hun fortæller, at oplevelsen fredag påvirkede hende en del, blandt andet fordi hun så flere politifolk i heldragter.

- Så ved man jo godt, at så er det ikke godt, siger hun.

Han var derfor også nødt til at ringe til sine døtre på 12 og 15 år og fortælle dem, at der var politi og afspærring, så de ikke blev forskrækkede.