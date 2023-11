Naboer er nervøse ved udsigt til kæmpekoncerter: Nu tager de sagen i egen hånd

- Jeg har det virkelig stramt med, at en kommune hen over hovedet på borgerne, tager nogle så dramatiske beslutninger i det her tilfælde i et gammelt villaområde, hvor der er små veje, og hvor folk har boet i mange år og har købt et hus i god tro i henhold til de lokalplaner, der er, siger han.



Ikke hensigten af stoppe koncertplanerne

Derfor har Nils Skeby taget initiativ til at stifte en forening for beboere i området, som kan gå i dialog med kommunen. Foreningen har stiftende generalforsamling lørdag kl. 10 på Dalum Bibliotek.

Det er dog ikke Nils Skebys mening, at foreningen skal forsøge at stoppe planerne om flere og større koncerter.

- Det bliver ikke en del af vores formål. Der vil sikkert være nogle af dem, der bliver medlem af vores forening i morgen, som ønsker det - men der er så sandelig også mange, der ikke ønsker det.

Han ønsker i stedet, at foreningen skal tale beboernes sag overfor kommunen i spørgsmål om for eksempel trafiksikkerhed, miljø, adgangsveje og støj. Det er dog de fremmødte til den stiftende generalforsamling, der i sidste ende bestemmer, hvad foreningens formål skal være.

Mange beboere er bekymrede

Nils Skeby er overbevist om, at der vil være opbakning til foreningen blandt beboerne i området.

- Efter at jeg er begyndt at snakke med folk, er der helt vildt mange, som har henvendt sig, fordi de ligesom mig er bekymrede over, at der ikke er nogen demokratisk proces i det her, siger han.

Der er nogle, som vil sige, at man må leve med støj fra for eksempel koncerter en gang imellem, når man bor i byen. Hvad siger du til det?

- Jeg oplever egentlig, at mange af beboerne i området er rimeligt rolige omkring, at der bliver afholdt koncerter, men jeg kan også godt mærke, at der er nogle, der synes, at nu går de over en usynlig streg ved at sige, at Dyrskuepladsen skal afholde op til fire kæmpekoncerter med 70.000 tilskuere om året, siger han.

Rådmand afviser kritikken

På Odense Slot tager by- og kulturrådmand Søren Windell (K) imod den nye forening med sindsro.

- Vi har jo foreningsfrihed i Danmark. Alle kan stifte en forening, og det er de velkomne til. Det er jo en demokratisk ret, siger Søren Windell.

Det er dog ikke ensbetydende med, at foreningen automatisk bliver en dialogpartner for Odense Kommune.

- Det, at man stifter en forening i et område, giver ikke automatisk foreningen ret til at udtale sig på et helt områdes vegne, siger Søren Windell.

Han peger på, at det endnu ikke er klart, hvad der er foreningens grundlag, og hvem den repræsenterer, da den ikke er stiftet endnu.