Naboer er rystede og chokerede - kampen fortsætter

Naboerne er rystede og chokerede, men også klar til at fortsætte kampen. Sådan lyder det fra Foreningen Dyrskuepladsens naboer i dag.

Reaktionen kommer efter at Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel har meldt ud at kommunen vil lave en ny lokalplan, så megakoncerterne i byen kan fortsætte. Også selvom Planklagenævnet netop har kendt koncerterne ulovlige.

Og det ryster Nils Skeby, der er formand for foreningen Dyreskuepladsens naboer.

- Jeg var meget chokeret over, at borgmesteren slet ikke beklagede overfor de mennesker, der bor lige op ad dyrskuepladsen og som har skulle lægge øre til ulovlige koncerter, siger han og fortsætter.

- Det ryster mig virkelig meget, at vi som borgere i Odense skal finde os i, at politikerne - på trods af, at de ved de her koncerter er ulovlige - gennemfører forskellige aktiviteter alligevel. Vi er nærmest ikke overrasket mere.

Nils Skeby understreger samtidig, at han og foreningen ikke er i mod koncerter, men blot mener, de skal afholdes de rigtige steder.

Og så siger han, at naboernes kamp ikke slutter her.

- Vi kan påklage den lokalplan, de har en ide om at ville gennemføre.