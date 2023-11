Naboer klagede - nu skruer restaurant ned for udendørs koncerter

Jan Arentoft mener, at det er et lille mindretal, som er utilfredse, og han er ked af den polariserede debat, der har været.

- Jeg synes, debatten har været meget unuanceret, siger han og tilføjer, at koncerterne stopper kl. 22.

Stiller spørgsmålstegn ved tilladelse

Nils Skeby har sammen med en gruppe af andre borgere i området hyret en advokat til at undersøge, om den tilladelse restaurant Bondestuen har fået til at afholde koncerterne er givet på et forkert grundlag.

For Nils Skeby er det ikke væsentligt, hvor mange koncerter der bliver holdt på Bondestuens parkeringsplads. For ham handler det om, hvorvidt det juridiske grundlag er på plads.

- Jeg har ikke nogen holdning til, om det er fire, seks eller otte koncerter. Jeg har en holdning til, at der skal være nogle lovmæssige ting på plads, når man giver tilladelse til at holde koncerter på en parkeringsplads, og at der skal være en lokalplan omkring det, så dem der køber huse i området har mulighed for at vide det, siger han.

Han stiller spørgsmålstegn ved, om tilladelsen er givet på et korrekt grundlag.

- For mig er det et spørgsmål om, hvorvidt Odense Kommune er på sikker grund rent juridisk. Hvis de er det, så er det jo sådan, det er - så må jeg bare finde mig i det, siger Nils Skeby.



Nils Skeby købte selv et hus i Dalum i 2022. I den forbindelse læste han lokalplanen for området, og der står ifølge ham ikke noget om, at der kan afholdes koncerter på parkeringspladsen.