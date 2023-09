Naboer til eksplosion er utrygge: - Hvad er det for en by, vi bor i?

Han kiggede ud af vinduet og så nogle politibiler, og han tjekkede en lokal Facebook-gruppe og blev klar over, at der havde været en eksplosion i nabolaget. Senere kunne Kenneth Hedahl også konstatere, at han ikke kunne komme ud med sin bil på grund af politiafspærringen.



- Jeg synes ikke, det er trygt at være i. Det er skræmmende, at det kommer så tæt på, siger han og tænker også tilbage på skyderiet tre dage tidligere.

- Jeg synes helt klart, at det er, som om det tager til herude. Vi har hørt en del kanonslag og folk, der råber og skriger og kører voldsomt rundt på scootere.

Håber på mere opsyn

Det samme har førtidspensionisten Lise Vedel Nielsen oplevet.

Hun synes, det er ”pænt uhyggeligt” at bo i området for tiden.

Hun hørte ikke eksplosionen i nat, men opdagede det, da hun vågnede i morges.

- Jeg tænker: Hvad er det for en by, vi bor i? Det gør mig utryg, og jeg er efterhånden ved at være utryg ved at bo her, selvom jeg har boet her i mange år, siger hun.

Efter de seneste episoder håber Lise Vedel Nielsen, at der kommer mere opsyn i hendes nabolag.