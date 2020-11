Naboer til testcenter frygter trafikkaos: - Det bliver forfærdeligt

Der kan blive trængsel på nogle tidspunkter, men vi håber det glider Mie Brøchner, funktionsleder, Trafik og Mobilitet, Odense Kommune

Følg skiltene. Det er det bedste råd, man kan give de personer der skal testes på Odenses nye covid-19-testcenter.

Det er nok bare værre, hvilket trafikalt råd man skal give de mennesker, der bor og bruger området i deres dagligdag.

Her peger pilen nemlig på kaos. Trafikkaos.

Det nye testcenter har adresse på Billedskærervej 15, og med en startkapacitet på 2.500 test i døgnet vil det i forvejen trafiktunge område ved Rosengårdcentret, Ikea og Bilka blive yderligere belastet.

TV 2 Fyn har snakket med flere beboere i villakvarteret mellem Stærmosegårdsvej og Niels Bohrs Allé, og de frygter, at det vil blive endnu sværere, at komme ind og ud af området.

Kirsten Andresen er ikke i tvivl om, hvordan hun oplever trafikforholdene allerede inden den første covid-19-test er taget få hundrede meter fra hendes hjem.

- Trafikken er katastrofal. Simpelthen, konstaterer hun uden tøven.

- Jeg kører om morgenen, og jeg kommer hjem igen ved to-halv-tre-tiden, og jeg kan næsten i ikke komme ind (til villakvarteret, red.). Jeg er nødt til at køre en omvej for at komme ind, forklarer Kirsten Andresen.

- Med det nye testcenter tror jeg det bliver endnu mere forfærdeligt, tilføjer hun.

Kirsten Andresen peger på, at en del af problemet er, at folk der ikke kender området ikke ved, hvilken vej de skal køre.

Hun har en mand som hver dag skal køres til aktivitetscenter og gymnastik, så hun frygter, at det hele vil proppe til, når man når Black Friday og når julehandlen begynder for alvor.

Sluk gps'en

Mie Brøchner, funktionsleder i Trafik og Mobilitet i Odense Kommune siger til TV 2 Fyn, at af årsagerne til den valgte placering af testcentret er tilgængeligheden for borgerne.

- Fordelen ved dette sted er jo, at det er mere bynært end det, der har været tidligere. Det er muligt at cykle til stedet.

- Ulempen er, at der er meget trafik i forvejen, og det her tilfører så yderligere trafik, siger hun og opfordrer folk, der skal til testcentret, at slå gps'en fra og følge skiltningen i stedet.

- Vi vil rigtig gerne have trafikken bliver ude på de store veje, der kan håndtere trafikken, fremfor, at der cirkulerer en masse trafik inde på de mindre veje, forklarer Mie Brøchner.

Hun lover samtidig, at man vil følge trafikkens udvikling tæt.

- Men hvis man følger skiltene vil Stæmosegårdssvej blive påvirket i mindst mulig grad.

- Så følg skiltningen. Det er vores appel til borgerne, gentager hun.

Kan udvide til 8.500 tests

Sander trafikken til, har kommunen ekstra værktøj til rådighed, og står klar med blandt andet midlertidig lysregulæring af trafikken.

- Men det tager vi hen ad vejen. Vi følger det tæt, og så får vi at se. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at det her kommer til at glide. Og vi vil gerne appellere til borgerne at de viser mest muligt hensyn. Og bevarer tålmodigheden.

- Der kan blive trængsel på nogle tidspunkter, men vi håber det glider, siger Mie Brøchner.

Testcentret lægger som skrevet ud med en kapacitet på cirka 2.500 tests, men har mulighed for at udvide med helt op til 8.500 tests per dag, oplyser Helle Weimar Sørensen, testcenterets leder og ledende bioanalytiker på OUH.

Lokalerne på på Billedskærervej 15 er lejet i halvandet år og aftalen med personalet løber i første omgang et år.