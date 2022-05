Nægtede at udlevere hjertestarter: - Så må vi håbe, han ikke dør

Da hjerteløber-alarmen fredag lød på René Christensens telefon, guidede den ham til den nærmeste hjertestarter på genbrugsstationen i Sanderum i Odense.

Men da han kom frem klokken 18, havde medarbejderne allerede lukket portene og nægtede at udlevere hjertestarteren.

- Jeg henvender mig og siger, at jeg er hjerteløber og skal bruge hjertestarteren. Den vil han ikke udlevere, for det er deres, siger han, forklarer René Christensen.

- Han begynder at diskutere med en kollega, og det kan jeg ikke vente på, så jeg tager en beslutning om, at jeg må klare mig uden. "Så må vi håbe, han ikke dør", siger jeg. Til det svarer han: "ja", fortæller René Christensen.

I stedet forlader hjerteløberen genbrugsstationen lige så tomhændet, som da han kom.

Da han nåede frem til hjertestoppet, var ambulancen allerede ankommet, og hjertestarteren viste sig heldigvis at være unødvendig.

- Jeg synes, det er grotesk. For mig er det rimelig lige ud ad landevejen, at en person i livsfare må overrule, at de synes, det er deres hjertestarter, siger René Christensen.

Rykker hjertestarterne

Odense Renovation har hjertestartere hængende på samtlige otte genbrugsstationer - og de hænger alle sammen, så de er utilgængelige uden for stationernes åbningstider.

Det laves dog om nu, efter René Christensen kørte forgæves fredag.

- Det er højest uheldigt, at en medarbejder har misforstået proceduren omkring brugen af hjertestartere. Det er ikke sket før, at folk er blevet nægtet en, og det kommer ikke til at ske igen, forsikrer kommunikationschef ved Odense Renovation Claus Hammerich.

Odense Renovation har bedt en elektriker flytte samtlige otte hjertestartere uden for gitterportene hurtigst muligt.

I fredags nåede ambulancen frem før René Christensen, men et forskningsprojekt har vist, at trænede akuthjælpere kommer frem med en hjertestarter gennemsnitligt fem minutter før ambulancen.