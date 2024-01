Nægter sig skyldige - to teenagere sigtet for farlig bombe

En eksplosion var få øjeblikke fra at finde sted, da to mænd 30. december klokken 03.30 placerede en bombe med 4,4 kilo plastisk sprængstof ved en ejendom på Nyborgvej i Odense, har TV 2 Fyn tidligere fortalt.

Men en ny aktindsigt i domsbogen viser, at de to teenagere som er sigtet i sagen, begge nægter sig skyldige.

De to sigtede er 18 og 19 år gamle og blev anholdt henholdsvis klokken 13.43 og 17.14 samme dag, som de ifølge politiet forsøgte at detonere bomben.

Begge mænd blev varetægtsfængslet i 14 dage under et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg den 31. december. Det var under grundlovsforhøret, at de nægtede sig skyldige.

Dommeren valgte ikke at varetægtsfængsle de to teenagere af frygt for, at de ville gå ud og begå mere kriminalitet. Derimod blev de fængslet af hensyn til politiets efterforskning, som dommeren mente, de sigtede kunne forpurre ved eksempelvis at advare andre medgerningsmænd og afstemme forklaringer med dem.