Nær ven mindes Morten Stig - én ting vil han særligt savne

Lørdag blev den tidligere håndboldspiller, studievært, chef for TV 2 Sporten og forhenværende formand i Dansk Håndbold Morten Stig Christensen bisat ved Odense Domkirke.

- Min kone og jeg gik fuldstændig i chok. Han havde lige stået her i døren for nogle dage siden. Det var voldsomt, siger Mark Jespersen om det øjeblik, hvor han fik at vide at Morten Stig Christensen var gået bort.

De to kendte hinanden gennem håndboldsporten og er sidenhen blevet nære venner, der ofte sås privat. Mark Jespersen har mistet en nær ven i Morten Stig Christensen, og særligt én ting kommer han til at savne.

- Vi holdt en del ferier sammen i sommerhus og lejligheder med alle ungerne i den. Der var fuld gang i den. Dét kommer jeg til at savne meget, siger Mark Jespersen.