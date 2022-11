Næsby-elever er vendt hjem til sikker skole: - Det er fedt at være sammen med de andre igen

Også for rådmand Susanne Crawley (R), Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, var det en glad morgen.

- Jeg ved godt, at tiden med renoveringen har været streng for det kom jo lige i halen på coronanedlukningen, så vi har jo børn her på Næsby Skole, som stort set ikke har været på deres egen skole i tre år.

- Derfor er dette også en rigtig dejlig dag i dag.

- Og jeg kan mærke på dem, at de er glade for at være tilbage, sagde rådmanden.

Udover at sikre bygningen med godt to kilometer stålprofiler og adskillige ton beton, så er flere af skolens lokaler blevet moderniseret.

Desuden er eleverne vendt tilbage til blandt andet renoverede toiletter, et nyt bibliotek og et ny billedkunstlokale samt flere grupperum.

Ifølge Susanne Crawley blev Næsby Skole i 1965 bygget i løbet af en sommer. Og det var måske nok lidt for hurtigt.

Alligevel blev bygningens ringe kvalitet først opdaget, da skolens gulve og lofter i forsommeren 2021 skulle renoveres.

Her målte teknikere en såkaldt nedbøjning på 35-40 millimeter af etageadskillelserne. Det kunne give kritiske situationer med gulvene, som kunne revne, hvis mange mennesker samledes og stillede sig uheldigt, oplyste kontorchef Per Rygaard fra Byggeri og Ejendomme fra By- og Kulturforvaltningen.