Nævn afviser klager: Naboer må finde sig i gener fra nyt HCA-hus

I Bagsboder sidder en forbavset Verner Nielsen.

Nu må vi gå i tænkeboks Verner Nielsen, nabo til nyt HCA-hus

Planklagenævnet har nemlig afvist størstedelen af den klage, ham og hans naboer i september 2019 sendte afsted.

Faktisk er det kun på et enkelt punkt, at de generede naboer har fået medhold. Nemlig forholdet omkring facadebeklædningen på to af de nybyggede pavilioner.

- Det er desværre det, der er tilbage nu. Planklagenævnet mener ikke, at de kan tage sig af de andre gener, herunder problemet med skyggegener og reduktionen af lysindfald. Det forstår jeg slet ikke, siger Verner Nielsen.

Og det er netop gener som forsvundet udsigt, skygger og frit udsyn til den private gård for forbipassende, der har fået naboerne op af stolen.

Uenig med Odense Kommune

I juni 2018 vurderede Odense Kommune, at byggeriet af museet skete i overensstemmelse med lokalplanen.

Den vurdering var naboerne uenige i.

- Vi er frustrerede over den behandling vi har oplevet fra Odense Kommune. De skulle have inddraget os noget mere. Vi var glade for den oprindelige plan, men det har de ikke taget hensyn til, siger Verner Nielsen.

Læs også Nærmer sig åbning: Sådan bliver det nye H.C. Andersens Hus anderledes

Hos Odense Kommune er man opmærksom på, at naboernes forventninger til byggeriet ikke er blevet indfriet.

- Et byggeprojekt ændrer sig undervejs, og det man som nabo bliver præsenteret for i begyndelsen er ikke nødvendigvis, sådan det ender. Der kan sagtens ske ænderinger undervejs, så længe det overholder lokalplanen, siger Boie Frederiksen, der er afdelingschef hos By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Derfor er Boie Frederiksen også tilfreds med Planklagenævnets beslutning.

- Det er naturligvis positivt, at Planklagenævnet også mener, at vi har holdt os indenfor de rammer, der er i lokalplanen. Men vi er ærgerlige over, at naboerne ikke er glade for byggeriet, siger Boie Frederiksen, og fortsætter:

- Projektet vil nu bede kommunen om dispensation, og så skal kommunen beslutte, om de vil dispensere fra det, siger han.

Læs også Gang i byggeriet: Rambøll udvider på Fyn

Tilbage i Bangsboder forsøger Verner Nielsen at se fremad.

- Nu skal vi finde ud af, hvordan vi fremadrettet skal forholde os. Vi går i tænkeboks, siger han.