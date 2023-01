Naja åbnede ny butik midt i en krisetid: - Vi bliver nødt til at tro på det gode

Krig og krise kan ikke stoppe de fynske iværksættere.

En af dem er Naja Kleist, som i 2022 kastede sig ud i et nyt iværksættereventyr i Odeons Kvarter, selvom usikkerheden i Europa allerede var til at tage og føle på efter Putins invasion af Ukraine.

I juli tog hun fra Grønland til Odense for at åbne sin livsstils- og delikatesseforretning Living Nice, der sælger alt fra grønlandske cremer og figurer til klassisk, dansk design.

Hvordan har man modet til det?

- Det har man, fordi man ikke vil have, at Putin og andre skal styre vores verden. Vi bliver nødt til at tro på det gode, så vi håber meget, at folk vil finde os, siger Naja Kleist om sin butik, der ligger i det nye Odeons Kvarter i Odense.

Drømmen om at skabe noget for sig selv stammer helt tilbage fra Naja Kleists barndom.

- Jeg har altid, siden jeg var barn og kom fra en dysfunktionel familie, drømt om at bo pænt. Og da jeg var seks år gammel, og det gik lidt højt derhjemme, gik jeg på biblioteket og læste Bo Bedre. En dag skulle jeg bo bedre end Bo Bedre, fortæller hun.

Mange nye iværksættere i 2022

Selvom 2022 har budt på udfordringer på grund af krigen i Ukraine, og usikkerhed, stigende renter og inflation har præget vores samfund, valgte 1.095 fynboer alligevel at lave et nyt firma på Fyn i 2022, viser tal fra Danmarks Eksport og Investeringsfond.

Det er et lille fald i forhold til 2021, hvor der blev stiftet 1292 nye virksomheder. Men det er flere end i 2018 og 2019, altså inden coronapandemien ramte verden.



Og netop coronapandemien kan have været en medvirkende faktor til, at folk med iværksættertrang har valgt at kaste sig ud i noget nyt.

- Folk har haft tid til at tænke sig om derhjemme (under coronanedlukningen, red.) og se, hvad det egentlig er for et arbejdsliv, de har lyst til at have. Måske har de nogle ideer i skuffen, de så trækker frem og arbejder på, siger Asger Riis Rasmussen, der er projektleder i Erhvervshus Fyn og fortsætter:

- Jeg tror også, at det er et udtryk for, at man oplever, at selvom man sidder i et fast arbejde under coronasituationen, så er det også usikkert. Så hvis man kan lave sit eget arbejdsliv og være sin egen chef, kan man måske nemmere være med til at påvirke, hvordan fremtiden ser ud.

Ingen tid til negativ trummerum

Naja Kleist fik opfyldt drømmen om at bo bedre, da hun flyttede fra Grønland til Odense i 1997 og købte en lejlighed.

- Og lige pludselig, da jeg stod i den lejlighed, tænkte jeg: What? Var det det?