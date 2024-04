Nanna er på vej tilbage til ungdomslivet: Hundehelten Hector reddede hende

- Sammen med Hector skal Nanna ud at leve det ungdomsliv, hun ikke har kunne leve. Mit håb er, at hun vil komme så tæt på et normalt ungdomsliv som muligt og være uafhængig af mig, siger Randi Märcher.

Den holdning deler Nanna også. Hun ser frem til at blive mere selvstændig og dermed ikke have brug for sin mor i samme grad.

- Senere hen kan det være, at Hector har hjulpet mig så meget, at jeg måske kan få et flexjob, siger Nanna Märcher.

Den endelige certificering venter

Maya Wulffsberg, der uddanner og certificerer psykiatriske servicehunde igennem foreningen Trinitas, frygter ikke den endelige certificering af Hector.

Ifølge hende klarer han det rigtig godt, og han har supergode forudsætninger for at hjælpe Nanna tilbage til ungdomslivet.

- Hector hjælper eksempelvis Nanna i butikken ved at skærme hende, så hun ikke føler andre er så tæt på hende. Han er med til at give hende et mere selvstændigt liv, så hun kan gøre ligesom alle andre, altså gå i butikker, gå til bageren og mødes med venner på en café, siger Maya Wulffsberg.

Hos Trinitas har de fokus på, at hund og ejer arbejder sammen, så de kan lære af hinanden og hjælpe hinanden igennem hverdagens udfordringer - som kan ende med ikke at være udfordringer, fordi de har hinanden.

Og det er præcis støtte til hverdagens opgaver, Nanna har brug for, og det kan Hector hjælpe hende med.

- Når Hector er blevet certificeret, kommer Nanna til at få så meget frihed. Hun kommer til at kunne deltage i et socialt liv. Bare det at kunne komme ud ad døren og gå nogle ture. Det kommer til at give hende - og Hector - et frit liv, så hun kan være ung, siger Maya Wulffsberg.