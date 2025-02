Narko, skud og knivstik: Her er 11 møgsager fra de odenseanske kolonihaver

- Jeg har været uheldig med skader. Jeg synes egentlig, at starten på sæsonen efter sommerferien var rimelig god, og der spillede jeg også en del. Så røg jeg ind i en ankelskade og var ude et stykke tid, men er nu helt tilbage og fit. Jeg synes egentlig, at jeg er kommet godt ind på holdet. Jeg synes også, at jeg har haft en fin opstart, siger Markus Jensen, der skal kæmpe om en plads i OB’s angreb, hvor han blandt andet konkurrerer med haitianeren Don Deedson.

- Det er klart, at der er stor konkurrence oppe foran. Vi har mange dygtige offensivspillere, så når jeg får minutter på banen, skal jeg have så meget ud af dem som muligt. Vi har første turneringskamp lige om lidt, så det er en god mulighed at vise sig frem for træneren her på træningslejren, siger Markus Jensen.