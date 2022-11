Natalia flygtede fra sin krigsramte hjemby til Fyn: - Jeg tænker kun på at redde mine børn

- Vi har det godt her og der er ingen trussel for os.

- Men alle ukrainere følger naturligvis nyhederne, og når vi læser om bomberne på vores byer, så gør det ondt i vores hjerter.



Sådan siger 45-årige Natalia Korenyuk om familiens nye liv på Fyn.

Da russiske styrker 24. februar angreb Ukraine, flygtede hun med sine to teenagebørn ud af landet. Selvom deres fælles hjemby ikke længere ligner det hjem, de husker og elsker, har Natalias mand, Vladimir Korenyuk, alligevel valgt at blive det i krigsramte Kyiv.

- I min lejlighed har jeg varmt og kold vand, varme radiatorer, men ingen strøm. Men den skal nok komme igen. Jeg har det hele til at have et normal liv og til at kæmpe videre, siger Vladimir Korenyuk, da TV 2 Fyn fanger ham på en skrattende Skype-forbindelse.

Selvom Natalia Korenyuk er bekymret for sin mand ”fordi der er krig, og i krig kan alt ske”, så havde hun kun én ting i tankerne, da hun valgte at flygte til Fyn.

- Jeg tænker ikke på mig selv. Jeg tænker kun på at redde mine børn, siger hun.

Indsamling til Odenses venskabsby Kyiv

Den ukrainske hovedstad er hårdt ramt af Ruslands invasion af landet – og manges hjem ligner ikke længere et hjem.



Lige om lidt rammer vinterkulden, og det bliver koldt. Derfor har borgmesteren i Kyiv rakt ud efter deres venskabsby Odense.



Odense har siden 1989 været venskabsby med Kyiv, og nu er der for alvor behov for, at venskabsbyen hjælper.

Derfor samler TV 2 Fyn, Fyens Stiftstidende, Odense Kommune og Rotary indtil 1. december ind til Kyiv.

Har du lyst til at støtte indsamlingen, kan du gøre det på Mobilepay. Send dit beløb til nummeret 808069. Pengene går ubeskåret til generatorer, telte, elvarmere.