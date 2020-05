Nathalie fik iværksætterhjælp: - Det er mit hjertebarn, men jeg var på dybt vand

Går man en tur ned ad Albanigade i Odense, vil man støde på flere små caféer, der sælger alt lige fra kaffe og friskpresset juice til croissanter og donuts. Fælles for flere af dem er, at de er startet af iværksættere inden for de seneste par år.

Men bag ruderne går iværksætterne rundt og river sig lidt i håret over coronakrisen. Caféerne er lukket ned og det kan være svært at have et overblik over hjælpepakker, nye forretningsmodeller og vejledning til at holde forretningen i gang i en krisetid.

Sådan var det for 22-årige Nathalie Fjord, der for kun ét år siden åbnede Café Unika på Albanigade sammen med sine søstre Mathilde Fjord og Cecilie Fjord. Hun fik hjælp af Odense Iværksætterservice til at få overblik over situationen.

- Jeg er jo kun 22 år og har ikke stor erfaring med, hvad man gør i sådan en situation. Jeg havde simpelthen så mange spørgsmål, så det var rart at blive taget lidt under vingerne, forklarer Nathalie Fjord.

En drøm i en krise

Sammen med sin søster Cecilie Fjord går Nathalie Fjord rundt mellem kurvemøbler, bløde puder og pastelfarver. I et år har Nathalie kunnet kalde sig iværksætter trods sin unge alder. Efter tre år på HHX rejste hun til London i et år og hjalp med at åbne en café og brugte tid på at blive en ferm barista.

- I London fandt jeg ud af, at det var noget jeg gerne ville mere af. Da jeg kom tilbage til Odense syntes jeg, at der manglede noget, og det blev så mig, der skulle starte det, der manglede, siger Nathalie Fjord og kigger ind gennem glasruden til caféen.

Men drømmen nåede ikke engang at vare et år, før den blev udsat for de størst, tænkelige krise i form af covid-19. Åbningen havde den unge iværksætter selv stået for, men at tackle en pandemi og en ny forretning blev en udfordring. Og her kom Odense Iværksætterservice ind i billedet.

Odense Iværksætterservice Odense Iværksætterservice er en del af kommunens corona-beredskab for virksomheder. De hører hjemme på Stjerneskibet, der er er Odense Kommunes iværksætterhus, og tilbyder 1:1 vejledningsmøder, hvor der er mulighed for at få vendt og drejet situationen. Kilde: Odense Kommune

- De var som sendt fra himlen, for jeg var ekstremt frustreret og forvirret over alt det, man skulle have styr på, siger Nathalie, der fik hjælp til at gennemgå det hele.

- Og jeg fik at vide, at jeg sagtens kunne klare det og havde en sund virksomhed. Det var rart, for det gav mig lidt ro i maven, fortæller hun.

Ro i maven

Nathalie Fjord er ikke den eneste, der har gjort en drøm til iværksættervirkelighed. I Odense Kommune har omkring 500 virksomheder etableret sig siden 2018, og det er dem, Odense Iværksætterservice vil hjælpe gennem krisen.

- Noget af det, der er vigtigt i denne situation, er at få styr på hjælperpakker og lønkompensation. Mange har ikke årsregnskab fra sidste år, fordi de lige er startet, og det er ét af kravene. Så her hjælper vi dem videre, siger Anette Pihl Nielsen, der er kontorchef for Byggesag og Erhverv i Odense Kommune.

Hun forklarer, at der er stor forskel på, hvordan coronakrisen påvirker forskellige områder, og at særligt caféejere, som Nathalie Fjord, er udfordret, fordi de ikke kan tage kunderne ind.

- Her kan vi hjælpe med idégenerering og sparring på, hvad de så kan gøre, siger Anette Pihl Nielsen.

Og det var netop den sparring, der gjorde forskellen for Nathalie Fjord og Café Unika.

- Det var virkelig svært at finde ud af, hvad der var rigtigt og forkert. Det hjalp de med, samtidig med at de bad mig trække vejret og få lidt ro i maven, fortæller den unge caféindehaver.

Genfandt gejsten

Siden 11. marts har Café Unika været lukket som traditionelt spisested, men odenseanere har der de seneste uger stadig kunnet få smoothiebowls og salater fra den lille café. Sparring med konsulenter fra Odense Iværksætterservice gav hende nemlig modet til at springe ud som take away-café.

- Jeg var egentlig ikke bange for, at corona ville lukke caféen. Men jeg var nervøs for at få en helt anden hverdag og pludselig drive en helt anden slags café, når jeg er så ny i faget. Men det er gået helt vildt godt, siger hun og fortæller, at de satte omsætningsrekord, da de genåbnede på caféens et års fødselsdag og har fået enorm støtte fra kunderne.

Og det vækker begejstring hos Odense Iværksætterservice.

- Det vigtigste for os er at holde gang i erhvervslivet og de gode idéer, som folk har. Og så at kunne leve på den gode idé på en kvalificeret måde, siger Anette Pihl Nielsen.

Selvom Nathalie Fjord troede på Café Unikas fremtid, oplevede hun, at en del af motivationen for at drive caféen blev revet lidt væk. Der hjalp det at tale med iværksætterservicen.

- Det er mit hjertebarn, men jeg var så meget på dybt vand. Hjælpen gav mig gejsten igen, siger Nathalie Fjord og fortæller, at take away er kommet for at blive:

- Jeg er blevet mega fan af at drive take away-café, smiler hun.