Nationalmuseet forklarer vigtighed af sjældent fund i Odense

- Det sker utroligt sjældent, at vi finder runer, der er så gamle som på denne kniv, og det er en unik mulighed for at blive klogere på Danmarks tidligste skriftsprog og dermed også på det sprog, man rent faktisk talte i jernalderen, siger runolog Lisbeth Imer fra Nationalmuseet.

- På den tid i oldtiden har læse- og skrivekyndigheden ikke været særligt udbredt, og det har derfor været forbundet med en særlig status og magt at kunne læse og skrive. De skrivekyndige har i begyndelsen af runernes historie udgjort en lille intellektuel elite, og de første spor i Danmark efter disse mennesker findes på Fyn.