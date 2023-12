De sidste ni år har Digeudvalget i Seden Standby kæmpet for at få et dige for at beskytte sig selv mod oversvømmelser. Men området, de bor i, er en del af EU's Natura 2000 projekt.

Et projekt, der har fokus på at beskytte dyre- og planteliv, og det forhindrer dem i at etablere et dige. Sådan burde det ikke være ifølge Anders Brændholt Rasmussen fra Digeudvalget i Seden Strandby.