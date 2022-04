Naturvidenskab i børnehøjde: Pædagog får pris på 150.000 kroner

- Jeg er megastolt over det. Jeg er næsten allermest stolt over at nogen har set mit arbejde og har anerkendt mig og lavet den her indstilling. Det betyder rigtig meget for mig, siger pædagog Lise Friis Hjelm.



For udover æren følger også 150.000 kroner for at inspirere børns naturfaglige nysgerrighed. Her går 100.000 kroner til selve børnehaven i Stige, mens de resterende penge går til Lise Friis Hjelm selv.

- Det er sådan et ubegribeligt stort beløb for os, så det er svært egentlig at forestille sig. Men jeg tænker, at det skal være noget helt ekstraordinært, som vi skal have i børnehuset.

- Jeg kunne forestille mig, at vi måske skulle købe en ny cykel, så vi kan komme ud for at undersøge mere i vores nærområde. Vi har også talt om at bygge et rigtig fedt science-værksted, siger hun.

Hæderprisen er målrettet engagerede pædagoger i børnehaver, der vil give børn positive oplevelser med naturvidenskab. Her er formålet at anerkende en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet natur, udeliv og science.