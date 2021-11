Nazichikane af Nye Borgerlige i Odense: - Jeg er dybt rystet

Beskyldningen går dog ikke på personen eller politikeren Andreas Møller, men på partiet, og det er en altafgørende forskel, mener Sten Schaumburg-Müller.

- Hvis det var en bestemt person, der blev beskyldt for at være nazist, handler det om æreskrænkelse. Her er det et parti, og så falder det ind under ytringsfriheden, forklarer han.

Ytringsfriheden gælder her

Andreas Møller er godt klar over, at de hos Nye Borgerlige har en skarp retorik, men koblingen med en masse jøders død, mener han ikke hører nogen steder henne.

- Vi er totalt imod racisme og vold, siger han, og kaster et sidste blik på plakaterne.

- Hvad fanden er det her for noget at smække op, kommer det fra Andreas Møller med vrede og tårer i øjnene.