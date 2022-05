Nedbryderfirma fyret for anden gang efter ny asbest-afsløring: - Vi har fået en garanti for, at BR Miljøtech ikke længere vil være på byggepladsen

”Enemærke & Petersen afvikler asbestnedrivningssamarbejdet med BR Miljøtech på Højstrupparken, så hurtigt som det er ansvarligt”.

Sådan lød det for præcis tre uger siden, da adm. direktør for Enemærke & Petersen, Troels Aggersbo, tog konsekvensen af Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns afdækning af en asbestskandale i Højstrupparken i Odense, hvor den potentielt kræftfremkaldende asbest var blevet håndteret mangelfuldt, og hvor en gruppe elektrikere var blevet eksponeret for asbest. Med den konsekvens, at de nu skal stå opført i et register, så man kan følge, om eksponeringen ender med at få sundhedsmæssige konsekvenser inden for de næste 40 år.

Onsdag kunne vi fortælle, at formuleringen ”så hurtigt som det er ansvarligt” åbenbart dækkede over en periode på mere end tre uger, og at BR Miljøtech fortsat arbejdede med asbestsanering i Højstrupparken, hvor elektrikerne igen var blevet sendt ind i kældre, der var blevet frigivet, men hvor efterfølgende analyser viste, at der var asbest.

Det er boligforeningen FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab), der er bygherre på renoveringen i Højstrupparken, der kommer til at koste omkring 700 millioner kroner.

Byggechef Henrik Max Rasmussen udtrykte sent tirsdag eftermiddag undren over, at BR Miljøtech fortsat var at finde på byggepladsen, og at elektrikerne igen var blevet eksponeret for asbest, mens Enemærke & Petersen ikke havde mulighed for at stille op til interview på grund af ferie hos nøglepersoner i virksomheden.

Gentaget fyring

Onsdag har Henrik Max Rasmussen dog været i dialog med ledelsen hos Enemærke & Petersen og fået en forsikring om, at BR Miljøtech nu endegyldigt er fortid på byggepladsen.

- I forhold til BR Miljøtech har jeg her til morgen (onsdag, red.) været i dialog med Enemærke & Petersens ledelse, og jeg har faktisk også fået en garanti for, at BR Miljøtech i dag påbegynder afrigningen på byggepladsen og dermed ikke længere kommer til at være på byggepladsen. Det er vi selvfølgelig tilfredse med.

Der gik jo alligevel tre uger fra de blev fyret, til de så er ude. Er det fint nok med sådan en tidshorisont for dig?

- Set i bakspejlet kunne man måske godt have ønsket sig, at det var sket noget før. Der er selvfølgelig noget tid, hvor der skal ske noget afrigning, og som jeg var blevet oplyst tidligere, var det alene noget nedbrydningsarbejde og noget rengøringsarbejde, som de skulle foretage. Men igen, nu bliver de afredt fra pladsen, og det er vi tilfredse med, siger Henrik Max Rasmussen, der understreger, at man fortsat er opmærksomme i forhold til arbejdsmiljøet på byggepladsen:

- Vi er fortsat i en meget tæt dialog med Enemærke & Petersen om de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som der jo øjensynligt er på byggepladsen – i hvert fald i forbindelse med asbestsaneringen. Og dialogen er selvsagt ikke blevet mindre af, at denne her sag nu er poppet op. Vi skal simpelthen sikre, at vores håndværkere kan være trygge på vores byggepladser, og det må selvfølgelig ikke ske, at der bliver fundet asbest i rum, der er frigivet, siger han.

BR Miljøtech er ikke væk fra byggeplads

Ifølge Enemærke & Petersen er fyresedlen til BR Miljøtech ikke så ultimativ, som det måske kan lyde fra FAB's byggechef.

I en skriftlig kommentar skriver adm. direktør Troels Aggersbo således, at BR Miljøtech fortsat vil arbejde i Højstrupparken - og i øvrigt også på et andet Odense-projekt i Åhaven, hvor boligforeningen Civica er bygherre.

Troels Aggersbo understreger dog samtidigt, at arbejdet ikke længere vil handle om asbestsanering.

"BR Miljøtech fortsætter deres nedrivningsopgaver på Højstrupparken og Åhaven, eftersom denne del af entreprisen ikke har været mangelfuld og en udskiftning af nedrivningsarbejdere ville resultere i betydelige forsinkelser på renoveringerne - dette ville været til stor gene for de genhusede beboere", skriver Troels Aggersbo, der bekræfter, at der for nyligt igen blev fundet asbestfibre i en kælder, der var frigivet til andre håndværkere:

"Efter saneringen af kælderen under nr. 40 havde vi fået fortaget en række asbestprøver, som var negative. Derfor blev kælderen frigivet til videre arbejder. Efterfølgende er der blevet taget prøver af isolering fra et 16 cm stort hul i loftet, som er i hver af de fire opgange – og i denne klump isolering var der beklageligvis asbestfibre".

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har de seneste uger afdækket asbestskandalen med en stribe af artikler - find artiklerne her