Nedrivninger i Vollsmose: Ibrahim undrer sig over "tys-tys"-pressemøde

Men det pressemøde har beboerne ifølge Ibrahim El-Hassen ikke hørt noget om.

- Det var et meget diskret møde, for de ved, at det berører rigtig mange mennesker, og det kommer til at have rigtig mange konsekvenser. Så at man gør det "tys-tys", er jeg meget overrasket over, siger Ibrahim El-Hassan.

Mere beboerdemokrati

Planerne er at forandre Vollsmose frem mod 2030 fra udsat boligområde til en bydel for borgere i flere blandede boligformer, og det bliver AP Pensions datterselskab AP Ejendomme altså en vigtig del af.



40 procent af de nuværende boliger vil i 2030 være revet ned og i stedet vil 1.600 nye private og 1.000 almene boliger udgøre området.

- Det er et kæmpe problem, at man vil tvangsflytte 4.000 mennesker fra deres boliger. Jeg synes, at beboerdemokratiet skal vægtes langt højere. For har man en vision om nye boliger, skal det selvfølgelig ikke gå ud over de, der bor her, siger Ibrahim El-Hassan.

- Det har rammer mange meget tæt på. Det gør ondt på dem, der bor her, fortæller han.