Nedsmeltning for flere hundrede millioner: Fynske gartnerier risikerer at visne hen

De enorme drivhuse hos ByGrowers i Odense er i disse dage fyldt til bristepunktet med planter. Men det er ikke noget, der glæder det odenseanske gartneri.

De kan nemlig ikke afsætte dem.

- Vi har brugt de seneste 25-30 uger på at bygge varelageret op og skulle til at trykke på knappen. Status er bare, at siden torsdag er vores omsætning blevet halveret, fortæller salgsdirektør i ByGrowers Nicolai Abildgaard.

By Growers er et potteplante-gartneri, der får størstedelen af sin indtjening fra eksport. Men siden butikkerne lukkede i Tyskland, Østrig, Schweiz og Frankrig, er blomsterordrerne enten blevet annulleret eller udeblevet.

Det har kæmpe konsekvenser for den fynske gartneribranche.

- Lige nu står der blomster ude i gartnerierne, der er færdigproducerede, for omkring 800 millioner kroner. De skal sælges inden for den næste måned. Ellers står de her kæmpe varelagre til udsmidning, forklarer Nicolai Abildgaard.

Let fordærveligt produkt

Det er især de helt store gartnerier, der er hårdt ramt. Det er også dem, der står for 80 procent af omsætningen. Alle gartnerierne har bygget varelagre op, men til forskel for andre brancher kan de ikke opbevare deres produkt.

- Vi har ikke mulighed for at sætte noget på lager. I mit eget gartneri står jeg med påskevarer, det vil sige gule blomster, som skulle sælges fra nu og frem til påske. Men salget står fuldstændig stille, lyder meldingen fra Nicolai Abildgaard.

ByGrowers er et af Danmarks største gartnerier, og de er meget hårdt ramt.

- Vi er bange for, at det kun er starten. Det bliver kun værre, som det ser ud lige nu, siger Nicolai Abildgaard.

Værst tænkelig timing

Store dele af året ligger gartnerierne stille og forbereder sig på sæsonen. Faktisk henter de næsten hele deres omsætning på to en halv måned. Her plejer de at omsætte for omkring 1,2 milliarder kroner.

Derfor kommer krisen på det værst tænkelige tidspunkt.

- Alle vores kvadratmeter i Danmark står bugnende fulde, fordi det er nu, vi skal tjene vores penge, fortæller Nicolai Abildgaard.

Det er en alvorlig situation for de enkelte gartnerier.

- Det er ikke et spørgsmål om, at folk har mistet deres egenkapital, når foråret er slut. Det er et spørgsmål om, om de har mistet den inden for 14 dage. Det er så store mængder planter, vi smider ud nu, siger salgsdirektøren i ByGrowers.

Hvis krisen var kommet omkring maj, havde situationen ikke været ligeså kritisk. Her ligger omsætningen nemlig primært i Danmark og Skandinavien.

Mangler akut hjælp

Selvom supermarkederne stadig køber blomster ind, mener Nicolai Abildgaard ikke, at der er meget hjælp at hente hos danskerne.

- Folk er næsten blevet så paralyserede, at de går ind og hamstrer toiletpapir og brød, og så tænker man overhovedet ikke på andet, siger han.

Og da størstedelen af gartneriernes omsætning på denne del af året kommer fra udlandet, er det ifølge salgsdirektøren strengt nødvendigt med hjælp og kompensation fra regeringen, hvis branchen skal overleve.

Den hjælpepakke regeringen allerede har meldt ud, kommer ikke til at betyde den store forskel for gartnerierne. For her er problemet ikke de faste udgifter. Problemet er, at varelageret bliver smidt ud.

- Hvis der ikke kommer et økonomisk udspil eller nogen ændring på situationen indenfor 14 dage, så er der gartnerier, der lukker. De har ikke likviditet til at fortsætte mere, fortæller han.

Nicolai Abildgaard henviser desuden til Holland, hvor gartnerierne også er trængte.

- Der er allerede lagt op til store hjælpepakker, fordi gartnerierhvervet betyder ekstremt meget dernede. Så vi bliver nødt til at kigge i den retning, ellers står vi med vidt forskellige forudsætninger, når det her en gang er overstået, slutter salgsdirektøren.