Negativ social kontrol: Borgmester vil have ministre på banen

En skilsmissekontrakt udfærdiget af en imam i Vollsmose bebudede blandt andet, at en kvinde ville miste sine børn, hvis hun blev gift igen eller på nogen måde krænkede familiens ære. Det kunne Berlingske torsdag afsløre.

- Det gør nærmest ondt at tænke på, at der er kvinder i Odense, der bliver udsat for det her, siger Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune.

Den kontroversielle kontrakt har sat et nyt fokus på negativ social kontrol.

Problemerne med social kontrol har været kendt i længere tid, og I august 2020 anslog en ekstern ekspertgruppe nedsat af Odense Kommune, at omkring 1.200 mennesker i Odense lever med konsekvenser af negativ social kontrol.

I et brev til den fungerende udlændinge- og integrationsminister og justitsministeren opfordrer Odenses borgmester nu til, at man sætter ind på nationalt plan. Han kalder sagen fra Vollsmose for "psykisk vold udført med en skilsmissekontrakt i hånden".

- Det viser, at der er nogle miljøer i Odense, hvor man er villig til at gå meget, meget langt for at udøve negativ social kontrol. Når man læser punkterne i den her kontrakt, så tror jeg, de fleste kan se, at det er rivruskende galt, siger han.

Odense Kommune har meldt sagen om skilsmissekontrakten til politiet.

Tre områder

I brevet til de to ministre peger borgmesteren på tre områder, hvor han mener, indsatsen kan forbedres. Det første er den nationale handlingsplan for negativ social kontrol, som stammer fra 2016.

- Den kan man godt gøre skarpere, så det bliver tydeligt, at man hjælper og bakker op omkring civilsamfundet. At man giver efterværn til de kvinder, som har forladt en voldelig familie, siger han.

Derudover peger han på, at de faggrupper, der kommer i berøring med negativ social kontrol bliver bedre til at opdage det, når de ser det.

Derfor opfordrer han til, at studerende på uddannelser som socialrådgiveruddannelsen, pædagoguddannelsen og læreruddannelsen bliver klædt bedre på til at håndtere negativ social kontrol.

- Man skal sikre under uddannelsen, at de får et kendskab til negativ social kontrol og hvordan det virker, så de kan spotte det, så vi kan hjælpe og bakke op.

Det sidste punkt på borgmesterens liste handler om de imamer, religiøse råd og andre, der misbruger deres autoritet til at udøve negativ social kontrol.

- Dem vil jeg gerne have, at det bliver muligt at straffe hårdere. I det hele taget vil jeg gerne have, at det bliver nemmere at straffe social kontrol, så vi får trukket en klar streg i sandet, siger han.

Ikke ny problematik

Kefa Abu Ras, der er talskvinde for foreningen Søstre mod vold og kontrol, så er problemstillingen med skilsmissekontrakter indgået efter sharialovgivning ikke ny.

- Vi kender rigtig mange, og lige nu har vi faktisk rigtig mange, der ikke kan få deres skilsmisse, fordi de er uenige og ikke vil underskrive kontrakten, siger hun.

Foreningen arbejder for at bekæmpe negativ social kontrol og rådgiver kvinder, der oplever det. Også Jesper Petersen, der er ph.d. studerende med speciale i islam påpeger det som værende en kendt problematik.

- Det er noget, der har foregået i mange år. Den første rapport på området udkom i 2011. Men det er noget der har foregået hele vejen op til nu og stadigvæk foregår.

- Det handler altid om ressourcesvage kvinder. Kvinderne er udsat for tvingende social kontrol fra deres ægtemand typisk og social kontrol fra deres egen familie. I den situation har kvinden ikke nogen muligheder, og der hvor de islamiske autoriteter går ind og stadfæster den magt, der allerede er, siger han.