Onsdag kom det frem, at Højesteret har udstedt et forbud til tre medlemmer fra banden NBV om at opholde sig inden for Odenses kommunegrænse de næste fem år.

- Det er en banebrydende dom i den forstand, at de ikke ikke må opholde sig inden for kommunegrænsen, selvom de har familie der, siger byrådsmedlem Araz Khan (LA) til TV 2 Fyn.

Han finder dommen interessant, da den minder om Højesterets stadfæstelse af afgørelsen om at lade myndighederne lukke rocker- og bandeklubhuse.

- Og så åbner dommen op for en præcedens for, at myndighederne fremover kan forbyde bandemedlemmer at opholde sig inden for kommunegrænser, siger han.