Nej til nedrivning kostede Claus formue: Tømrer starter nu støtteindsamling

Claus Lykkevold fik ikke lov til at jævne sin bevaringsværdige ejendom i Bellinge med jorden for at kunne sælge grunden. Og uden penge til vedligholdelse måtte han se den solgt på tvangsauktion.

Mens Claus Lykkevold nu står tilbage med en større gæld, har den nye ejer med kommunens tilladelse netop revet bygningen ned.

Historien, som TV 2 Fyn fortalte onsdag, er faldet mange fynboer for brystet. En af dem er tømreren Jesper Thinggaard fra Odense, der blev både vred på systemet og ramt af det, han kalder Claus' "uforskyldte situation".

- Jeg blev for det første rigtig berørt og ked af, at han står en i så urimelig situation, og jeg ville gerne hjælpe ham. Så lige efter udsendelsen skrev jeg til banken for at få oprettet en indsamling, siger han til TV 2 Fyn.

Jeg tror, at alle kan sætte sig ind i følelsen af afmagt, som han sikkert går rundt med Jesper Thinggaard, tømrer, Odense

Vil give økonomisk og moralsk opbakning

Tømreren blev især ramt på sin retfærdighedsfølelse, fortæller han. Derfor vil han gerne være med til at give den tidligere gårdejer en håndsrækning - både økonomisk, men også moralsk.

- Hvis vi på den måde kan hjælpe ham ved at vise, at der er opbakning til stede, så vil jeg gerne det. Jeg tror, at alle kan sætte sig ind i følelsen af afmagt, som han sikkert går rundt med 24/7, siger han.

Jesper Thinggaard har sat målet i indsamlingen til 500.000 kroner.

- Men 50.000 ville også være fantastisk, siger initiativtageren, der ikke har nogen relation til den tidligere gårdejer.

Lidt af livsgnisten er væk

Sagen drejer sig om en gammel bondegard fra 1814, som for to år siden blev kategoriseret som bevaringsværdig. Kommunen gav derfor afslag på nedrivning med henvisning til en kommende bevarende lokalplan.

Afslaget kom efter, at Claus Lykkevold i fire år havde forsøgt at finde en køber til ejendommen. I 2018 havde Askov Bolig dog meldt sig på banen med planer om at opføre rækkehuse på grunden. Men uden gønt lys fra kommunen gik handlen i vasken.

Bunken med regninger og vedligeholdelsesopgaver voksede, og i september 2019 blev gården solgt på tvangsauktion til firmaet VIEMLA ApS. Et år efter droppede kommunen lokalplanen, hvilket gav firmaet mulighed for at søge om og senere rive gården ned - til stor undren for Claus Lykkevold.

- Helt ærligt, så har jeg fået det mærkeligt af det her. Jeg føler faktisk, at jeg har mistet lidt af livsgnisten. Jeg skylder 500-600.000 kroner væk og kunne godt tænke mig at være gældfri, sagde Claus Lykkevold til TV 2 Fyn tidligere på ugen.

Har ingen fast bopæl

Kommunen forstår Claus Lykkevolds frustration, men byplanchef Jeanette Olsen mener, at det er en betingelse, når man køber fast ejendom, at regler og vilkår kan ændre sig.

Det kan den tidligere gårdejer, der i dag bor rundt omkring hos venner og bekendte, dog ikke se meningen i.

- Jeg tænker, at det må være en ups-afgørelse fra kommunens side, at de har givet den nye ejer lov til at rive den ned. For ellers har de jo ikke sagt sandheden til mig dengang, sagde han, da TV 2 Fyn talte med ham.

En hver borgers pligt

Torsdag formiddag afventer Jesper Thinggaard fortsat, at indsamlingen bliver aktiv, men han regner med, det kan ske hvert øjeblik.

- Jeg håber også, at der kan blive kigget på sagen hos kommunen, men indtil da synes jeg, at det er en hver borgers pligt at hjælpe. Jeg kan i hvert fald godt undvære en enkelt fadøl i byen næste gang, siger han.

Claus Lykkevold er så påvirket af sagen, at det ikke har været muligt at få en kommentar fra ham i forbindelse med indsamlingen.