Nervepirrende slutspurt - her er Danmarks blomsterdronning

Søndag blev Danmarks bedste blomsterkunstner kåret i Odense i forbindelse med den årlige blomsterfestival.

Mesterskabet blev afholdt på Odense Rådhus, hvor florister fra hele landet deltog i mesterskabet, der strakte sig fra 16. til 18. august.

Vinderen blev Vivian Ullitz fra Roskilde, der diskede op med et værk, som dommerne ikke kunne stå for. Men det var snert, for andenpladsen, som fynboen Janne Holm Andersen indtog, var kun to point væk.

I videoen herunder kan du blandt andet se vinderværket.