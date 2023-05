Netflix-hitserie bliver til musical under fantasyfestival

Fans af hitserien Wednesday på Netflix kan få udvidet sit kendskab til familien Addams ved dette års Magiske Dage Odense.

Fantasyfestivalen og Elite Teater er nemlig gået sammen om at præsentere musicalen The Addams Family.



For folk der ikke kender til den spooky familie, så skriver festivalen i en pressemeddelelse, at musicalen handler om en familie, som elsker mørke og elendighed. Og at familiens datter, Wednesday, gemmer på en hemmelighed, som kun hendes far kender til. Hun er blevet forelsket i en ung mand fra en helt almindelig familie.