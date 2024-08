Netto-butikken på Hans Mules Gade i Odense oplever ofte tyverier, og da TV 2 Fyn var forbi blev endnu en tyv fanget.

Butikschef Andreas Emil Helberg fortæller, at det er en stor udfordring at håndtere de mange tyverier, som er blevet mere hyppige. På trods af overvågning og andre tiltag fortsætter butikken med at lide betydelige tab på grund af butikstyverier.