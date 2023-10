En 58-årig mand fra Odense er mandag blevet idømt ni års fængsel for at have organiseret overdragelser og videresalg af narkotika.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Ifølge specialanklager Morten Rasmussen ville manden ikke erkende, at han har modtaget fem kilo heroin, fordi han troede, det var kokain, han modtog.

Af den grund er han dømt for overdragelse og videresalg af 15 kilo kokain.