Ni mænd er dømt for voldeligt overfald i bandekonflikt

Sent om aftenen 13. januar sidste år blev to unge mænd overfaldet på Dannebrogsgade tæt på banegården i Odense. Maskerede gerningsmænd, som ankom i tre biler, slog ofrene og stak dem med kniv. Det ene offer fik en sammenklappet lunge, men lægerne reddede hans liv.

Overfaldet var ifølge politiet en del af en konflikt mellem de to bandegrupperinger 9hunna og NBV. Politiet mistænkte først 12 personer for at være med til at begå overfaldet. Ti endte med at blive tiltalt.

Af de ti blev en enkelt i byretten frikendt, mens de øvrige ni blev kendt skyldige og tildelt mellem 2,5 og 4,5 års fængsel.