Ni ud af ti spisesteder ryger på kommunes sorte liste

Det er blevet betydeligt sværere for de 14.000 ansatte i Odense Kommune at finde et sted, hvis de i en jobsammenhæng har brug for at holde et møde over en kop kaffe eller invitere en samarbejdspartner på middag.



Reglerne, der blev indført i juni i år, betyder, at de kun må benytte caféer eller spisesteder, der har overenskomst eller godkendt en arbejdsklausul, hvis de i arbejdstiden skal bruge en af byens restaurationer. Og reglen udelukker omkring 90 procent af byens restaurationer.

Ud af byens over 400 restauranter er det kun omkring 50 restaurationer, der overholder kommunens retningslinjer.



- Det gør selvfølgelig livet sværere for kommunen at navigere i, når der er så få, der har overenskomst, men det er nu en gang det, vi har valgt at have som rettesnor for vores indkøb, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).