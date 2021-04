Niårige Jonathan donerer stort beløb til klovne

- Det er simpelthen så rørende, tilføjer Båt.

Pengene skal gå til at sikre, at også andre børn, som bliver indlagt på landets sygehuse, kan få mulighed for at få besøg af en hospitalsklovn, der kan være med til at give et tiltrængt pusterum i en hård tid.



- Det er bare for vildt, at Jonathan er med til, at vi kan blive ved med at gå på afdelingerne, siger Flip.