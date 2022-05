Niclas vil stadig tage cyklen til SDU: Letbanen er til regnvejrsdage

- Cyklen er jo gratis. Og for mange studerende, der bor i selve Odense, vil brug af letbanen være et spørgsmål om økonomi, mener Niclas Vellier Nyegaard.

Tre letbanestationer i campus

8.000 påstigninger dagligt, til og fra de i alt tre letbanestationer i campus. Det er hvad Odense Kommunes såkaldte udredningsrapport fra 2013 forventer, når letbanen ruller afsted.

Universitetsområdet er sammen med forsknings- og innovationsmiljøet ved Cortex Park, det kommende nye universitetshospital og et fremtidigt nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet, en af de væsentligste årsager til at Odense har fået en letbane.

I 2013 regnede man med, at området i alt ville have 60.000 daglige brugere. Og at der derfor ville være brug for et effektivt kollektivt transportsystem.

Om det tal holder, vides ikke i dag. Nyt OUH er forsinket og dermed er det i første omgang Campus-området, der skal levere passagerne til letbanens sydligøstlige del.

Pendlerne får det nemmere

Og forventningerne på SDU er store.

- Letbanen vil bringe universitetet tættere på byen – og byen tættere på universitetet, mener Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør på SDU.