Niece samler ind til afdød onkel: - Jeg vil gøre alt for at fuldføre hans arbejde

En 47-årig mand fra Odense døde på tragisk vis, da han blev levende begravet under en bunke jord i sin have. Han efterlader sig en kone og tre børn.

Det var ikke den død, han fortjente. Han var sådan et venligt menneske, der hjalp alle Mia Hansen, niece til afdød

Det fik hans niece Mia Hansen til at række hånden ud og bede om hjælp. Og nu vil hun også starte en indsamling, så familien kan færdiggøre farens arbejde med huset: nemlig at give hans tre sønner egne værelser.

- Det betyder rigtig meget, hvis jeg kan give sønnerne den gave. Og fuldføre hans løfte til sin ældste søn. Jeg vil gøre alt, for at hans arbejde bliver fuldført i det hus, han byggede til sin familie, siger hun.

Holder fanen højt for familiens skyld

Hans ældste søn på 17 år skulle have haft et værelse i kælderen, som faren aldrig nåede at lave. Med pengene fra indsamlingen kan familien få hjælp til at lave værelset - og værelser til hans to andre sønner.

Det er fantastisk, at der er så mange, der kan tænke på min familie og mine små fætre, der har mistet deres far på tragisk vis. Mia Hansen, niece til afdød

Sorgen over hans død forsvinder ikke på den måde, men Mia Hansen er glad for at kunne hjælpe.

- Jeg ved, at det ville glæde min onkel, at jeg gør det her for hans børn. Og jeg tror, han ville være så stolt af alle de mennesker, der vil hjælpe, siger hun.

Og selvom det er en hård tid, så ved Mia Hansen, at hun er nødt til at holde fanen højt for familiens skyld.

- Det er stadig rigtig hårdt, men jeg er nødt til at være stærk. For børnenes skyld. Man går med tanken om de sidste minutter, han lå dernede, siger hun og fortsætter:

- Det var ikke den død, han fortjente. Han var sådan et venligt menneske, der hjalp alle. Det skulle ikke have været ham.

Mia Hansen sætter stor pris på alt den hjælp til ære for den afdøde onkel. Foto: Jeanette Fournier

Har fundet hjælp til at ordne hullet

Mia Hansens afdøde onkel var i gang med at lægge drænrør under terassen, da jorden begravede ham. Derfor søgte hun hjælp til at færdiggøre arbejdet.

Søndag lavede hun et opslag på sin facebookprofil, hvor hun søgte venlige sjæle, der kunne hjælpe med at gøre hullet i haven færdigt.

Og opbakningen var overvældende.

- Jeg synes, det er fantastisk, at der er så mange, der kan tænke på min familie og mine små fætre, der har mistet deres far på så tragisk vis, siger hun.

Hendes opslag blev delt over 1.000 gange, og flere firmaer meldte sig på banen til at hjælpe med at lave drænrøret færdigt gratis, så de kunne lukke hullet.

Når formalia er på plads, starter hun en indsamling til værelserne. Her håber hun også på stor opbakning.

- Jeg håber, det går godt. Men om det så bare er én krone, så har det stor betydning, at folk vil hjælpe, siger Mia Hansen.