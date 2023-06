Niklas Vincentz stopper i OB og rykker til Sønderjyske

Niklas Vincentz har i mere end ti år været en del af Odense Boldklub, men efter denne sæson er det fortid. Han stopper nemlig i klubben for at blive U19-cheftræner i Sønderjyske.

- Niklas er jo startet i amatørafdelingen, og han har taget turen hele vejen nede fra amatørerne og op igennem Akademiet, hvor han både har været U15- og U17-træner. Han har gjort det helt fantastisk som træner, og det er også logisk, at når man gør det godt, så er der også andre, der holder øje. Det er også det, der er sket her, hvor han nu har fået muligheden for at blive U19-træner i SønderjyskE, siger Tonny Hermansen, der er akademichef hos OB.

Siden juli 2019 stod Niklas Vincentz i spidsen for U15-holdet, inden han i januar 2022 blev cheftræner U17-holdet.

- OB har jo været mit et og alt i mange år efterhånden, men der er andre ting, jeg også skal tænke over og skal have til at gå op i en højere enhed, og derfor blev det nu, jeg skal til at søge andre græsgange. At det blev SønderjyskE, det er der gode familiære årsager til, siger Niklas Vincentz og fortsætter:

- Jeg vil selvfølgelig gerne takke alle, der er i OB: lige fra mine trænerkollegaer over ledere, spillere og forældre til alle de samarbejdspartnere, vi har rundt omkring. Jeg har nydt hvert et øjeblik – også de mindre gode. Tak er det sidste ord, jeg gerne bare vil sige, slutter han.

Rekrutteringsarbejdet for at finde afløseren for Niklas Vincentz er allerede påbegyndt, og det ledes af Tonny Hermansen, oplyser Odense Boldklub.