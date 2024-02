Nishans og naboernes boliger i Vollsmose rives ned og renoveres:- Føles lidt som et indgreb

Ifølge planen skal arbejdet i Vollsmose stå færdigt i år 2029, og man håber, at man derefter vil se en mere divers beboersammensætning. Ifølge Tove Skrumsager Frederiksen, som er administrerende direktør for fremtidens Vollsmose, er der gode muligheder for det.



- Der er jo rigtig mange byer, der i perioder har haft et ry, som gjorde, at der er nogen, der har opfattet dem som steder, hvor det ikke var rart at bo. Men det, som vi også kan se, er, at når vi skaber byomdannelse i de områder, så ændrer det sig, så over tid kan det her blive superlækkert.

Helt ligeså lyst på fremtiden ser Nishan Ganesh dog ikke.

- Kan det virkelig passe, at en politimand, en sosu-assistent eller direktøren vælger at flytte herud, fordi bygningerne er mere attraktive? Altså, der er lidt mere glas og lidt mere træ. Er det derfor, man vælger at flytte herud? For det er jo stadig 5240. Narrativen omkring det her udsatte område vil jo altid være her og har været det de sidste 30 år.